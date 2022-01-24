الحويج لـ”218″: تغير سعر الصرف يؤثر على أسعار السوق المحلي

أفاد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في تصريح لـ “218”، أن تغير سعر صرف أسهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي.

وقال “الحويج” إن ارتفاع سعر الصرف قابله ارتفاع في تكاليف نقل السلع عالميًا.

وتعليقًا على ارتفاع أسعار الدقيق، كشف “الحويج” عن سعي حكومة الوحدة إنشاء “ديوان الحبوب” للاحتفاظ بمخزون استراتيجي؛ تمهيدًا للدخول في مرحلة الدعم في السنوات المقبلة، بهدف السيطرة على الأسعار بما يتماشى مع دخل المواطن.

وبشأن قرار وزارة الاقتصاد تمديد استثناء تحديد سنة صنع السيارات عند عشر سنوات؛ أكد “الحويج” احتمالية تمديده لفترة أخرى بعد رصد حركة السوق الدولية والظروف المحلية من حيث القوة الشرائية.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مؤخرا مع عدد من دول الجوار، وآخرها ” الرايات الأربعة”؛ تهدف، بشكل مباشر ، إلى استيراد سلع ذات جودة تسهم في خفض الأسعار وحماية المستهلك عبر استفادة ليبيا من حركة عبور السلع والمواطنين بين الدول المجاورة لليبيا.

وجاءت تصريحات “الحويج” على هامش مشاركته في معرض المعايرة القانونية بمدينة رقدالين، والذي قال بشأنه إن وزارة الاقتصاد تسعى لاعتماده مركز لكامل ليبيا؛ بهدف مراقبة السلع ورصد المتغيرات كافة التي من شأنها حماية المستهلك.

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