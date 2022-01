ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام، مع تصعد التوترات الجيوسياسية في مناطق في العالم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط خاصة في الخليج العربي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.42% إلى 85.50 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.46% إلى 88.29 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

وأفاد خبراء، بأن المستثمرين قلقون على معروض النفط، من جراء المخاطر الجيوسياسية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، استهداف العمقين السعودي والإماراتي، منتجي النفط البارزين، وقالت إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة في أبو ظبي، فيما قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إنه تم تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في اليمن.

The post أسعار النفط ترتفع بسبب التوترات في الخليج العربي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا