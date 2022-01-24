ارتفاع أسعار النفط مع زيادة التوترات في الشرق الأوسط

أبوظبي 24 يناير 2022 (وال) -ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام، مع تصعد التوترات الجيوسياسية في مناطق في العالم، ومن بينها منطقة الشرق الأوسط (الخليج).

وبحلول الساعة 8:06 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة (0.42%) إلى (85.50) دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة (0.46%) إلى (88.29) دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وعلى حد تعبير خبراء فإن المستثمرين قلقون على معروض النفط، من جراء المخاطر الجيوسياسية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

واليوم أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، استهداف العمقين السعودي والإماراتي، منتجي النفط البارزين، وقالت إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة في أبو ظبي، فيما قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إنه تم تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في اليمن.(وال أبوظبي) س خ.

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