“صنع الله” يجتمع مع مصلحة جوازات النفط بطرابلس

عقد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإثنين اجتماعاً ، مع رئيس مصلحة جوازات النفط بطرابلس “مصطفى أبوعزة”.

حيث قام رئيس مصلحة الجوازات بإطلاع مجلس إدارة المؤسسة على سير العمل والتحديات التي تواجهها مصلحة جوازات النفط، كما تمت مناقشة الاحتياجات العاجلة والملحة التي تحتاجها المصلحة لضمان سير العمل بالصورة المثلى.

ومن جهته أشاد صنع الله بالخدمات التي تقدمها مصلحة جوازات النفط لمستخدمي القطاع، موضحاً بأنها تسير بشكل جيد جداً، مؤكداً على الاستمرار في تقديم الدعم والاحتياجات اللازمة ، خصوصاً تزويد المصلحة بمستلزمات مكافحة جائحة كورونا، لضمان سلامة الجميع، بالاضافة إلى تزويدها ببعض المستلزمات والاحتياجات اللوجستية الاخرى، لتجاوز كافة العراقيل التي تواججها من حين لاخر، لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالمؤسسة وشركاتها.

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