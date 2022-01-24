وزير النفط والغاز المكلف يبحث مع السفير السعودي التعاون المشترك في مجال الطاقة

اجتمع وزير النفط والغاز المكلف “علي العابد” اليوم الإثنين، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس “عبدالعزيز بن علي الصقر” وبحضور عدد من المستشارين والإدارت المختصة بالوزارة .

كما أكّد “العابد” على عمق العلاقات الليبية السعودية والتي تشهد تعاوناً كبيراً بين البلدين، وكذلك على إستمرار التنسيق مع الجانب السعودي في مجال الطاقة في المحافل الإقليمية والدولية، وأيضا الإستفادة من التجربة السعودية الرائدة في مجال الطاقة والاستثمارات .

ومن جهة أخرى أكّد السفير السعودي بأنّ ليبيا لديها فرص إستثمارية واعدة، لما تتمتع به من ثروات عديدة ومصادر للطاقة، مجدد رغبة المملكة في دعم جهود الاستقرار في ليبيا، وكذلك إمكانية نقل تجاربهم في مجالات الطاقة والنفط والمعادن، مشدداً على أهمية عمق وأصالة العلاقات مابين البلدين الشقيقين.

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