الكبير يصرح بتفاصيل توحيد مصرف ليبيا المركزي

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لصحيفة اندبندنت البريطانية عن آلية توحيد مصرف ليبيا المركزي، والأسباب التي أدت لتأخر هذ الخطوة لسنوات عديدة.
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قناة ليبيا
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