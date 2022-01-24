اقتصاد

الكبير يصرح بتفاصيل توحيد مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لصحيفة اندبندنت البريطانية عن آلية توحيد مصرف ليبيا المركزي، والأسباب التي أدت لتأخر هذ الخطوة لسنوات عديدة.

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قناة ليبيا

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