قوة إنفاذ القانون تُداهم مقرًا تابعًا لمؤسسة النفط بطرابلس تستغله مجموعة خارجة عن القانون

طرابلس 23 يناير 2022 ( وال ) – داهمت قوة إنفاذ القانون فرع طرابلس التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الإثنين، مقرًا تابعًا للمؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة أبومليانة بطرابلس، كانت تستغله مجموعة خارجة عن القانون.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أنه تم العثور خلال عملية المداهمة على أسلحة ومواد مخدرة وخمور داخل المقر إضافة إلى ضبط شخص كان بداخل المبنى.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة، وتسلم المقر للمؤسسة الوطنية للنفط بناء على تعليمات النائب العام بالخصوص. (وال)

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