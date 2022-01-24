“أبوهيسة” يجتمع مع أبوجناح لمناقشة إنشاء فرع مركز البحوث الصناعية بالمنطقة الجنوبية

اجتمع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد ابوهيسه” اليوم الإثنين، مع نائب رئيس الوزراء “رمضان أبوجناح” .

تم خلال الاجتماع مناقشة إنشاء فرع مركز البحوث الصناعية بالمنطقة الجنوبية، كما استعرض جملة من الإجراءات التي ينبغي البدء فيها لإنشاء منطقة صناعية في بلدية القرضة.

كما أكد “أبوهيسة” إصداره لقرار إنشاء فرع بمنطقة الشاطيء وسيتم تخصيص ميزانية لإنشاء المبنى الذي سيباشر الموظفون مهامهم منه،إلى جانب أهمية إنشاء فرع للشركة الوطنية للمقطورات في المنطقة الجنوبية لسد حاجة سوق المنطقة الجنوبية لمنتجات هذه الشركة.

وفي ختام الاجتماع أتفق النائب مع الوزير على تكليف الجهات ذات العلاقة للبدء الفوري في تنفيذ هذه المستهدفات وتحديد نقاط وصل بين النائب ووزارة الصناعة لتفعيل ماتم الإتفاق عليه.

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