شركة الكهرباء تمنح أول رخصة لتوليد الطاقة الصديقة للبيئة في غدامس

أكد رئيس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أن إدارته وقّعت عقداً يُعدّ الأول من نوعه في مدينة غدامس لإنشاء محطة توليد للطاقة الصديقة للبيئة، مع شركة “جي أي” الأمريكية.

العبدلي أضاف في إيجاز صحفي الاثنين، أن منح الرخصة للشركة الأمريكية لمزاولة عملها في غدامس تم بعد مشاورات مُطوّلة مع “شركة جي أي وهيئة تشجيع الاستثمار”، على أن يضيف المشروع 200 ميغا وات للشبكة العامة من الطاقة الشمسية.

وأشار رئيس إدارة شركة الكهرباء إلى وجود عدد من المشروعات المشابهة مازالت قيد الدراسة، بينها مشروعات تخص عدادات الكهرباء ومصانع المحولات والكوابل، على أن يتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية وهيئة تشجيع الاستثمار.

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