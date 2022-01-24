بنغازي| اختتام أولى الدورات التدريبية المجانية لسنة 2022 تحت عنوان “قانون العمل”

بنغازي 24 يناير 2022 (وال)- اختتمت ببلدية بنغازي اليوم الإثنين، أولى الدورات التدريبية المجانية لسنة 2022 تحت عنوان “قانون العمل “، وذلك بالتعاون بين إدارة الموارد البشرية بالبلدية وقسم التدريب بفرع مصلحة التسجيل العقاري في المدينة.

هذا وشارك في الدورة التي تأتي فى إطار التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة، الجهات: التسجيل العقاري، بلدية بنغازي، مكتب العمل، الشؤون الاجتماعية، الشركة العامة للخدمات العامة، مصلحة الجمارك، ديوان وزارة الثقافة، أكاديمية الدراسات العليا، مستشفى الأمراض النفسية، التخطيط العمران، مصلحة الآثار، وزارة الخارجية، مكتب التطوير وتدريب التعليم، الهيئة الليبية للإغاثة، جامعة بنغازي، جهاز الحرس البلدي، شركة هاتف ليبيا، مكتب التعليم الحر.

الدورة الأولى أشرف عليها المدربة والأستاذة سعيدة علي التباوي المتخصصة في هذا المجال، والتى تهدف إلى تحديد الصلاحيات التي يمكن أن يمارسها شاغلوا وظائف الإدارة العليا والإشرافية في حالات الطواريء، والظروف الطارئة والأحكام والضوابط المنظمة للإجازات المنصوص عليها في هذا القانون، وأحكام التدريب والحوافز والمكافأت. (وال) ح س/ ر ت

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