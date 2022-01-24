العبدلي يبحث مع عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية بعض المشاكل التي تعاني منها الشبكة الكهربائية بالمنطقة

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء”وئام العبدلي” اليوم الإثنين، مع عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور المدير العام المساعد لشؤون التشغيل .

تناول الاجتماع مناقشة بعض المشاكل التي تعاني منها الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، وكذلك وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال توفير الاحتياجات والمتطلبات من مواد ومعدات.

كما تم التطرق لمناقشة بعض الموضوعات والتي من ضمنها معالجة إنخفاض الجهد في بعض خطوط التغذية لعدد من الأحياء السكنية خاصة “خطوط دريانة توكرة والعقورية بوترابة وشمال بنغازي دريانة” .

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