“الزناتي” يبحث تحسين الخدمات الطبيّة بمستشفى الأطفال طرابلس

عقد وزير الصحة «علي الزناتي» اليوم الإثنين اجتماعاً مع مسؤولي الأقسام والإدارات بمستشفى «الأطفال-طرابلس»، بحضور مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة «طارق الغوج»، وذلك للنقاش حول دعم وتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى .

واستعرض مسؤولي الأقسام والإدارات المشاكل والمعوقات التي يعانيها المستشفى، والمترتبة عن عدم استكمال أعمال الصيانة الجارية ببعض المباني، إلى جانب نقص التمريض التخصصي.

من جانبه أعرب الزناتي، عن حرص الوزارة على استكمال الإجراءات المتعلقة بتسليم المباني الجاهزة التابعة للمستشفى بعد انتهاء أعمال صيانتها وتجهيزها، وأشار إلى مساعي الوزارة لاستجلاب عناصر تمريض تخصصي لدعم الخدمات العلاجية في المستشفيات العامة والتخصصية.

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