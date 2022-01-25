“الحويج” يبحث معوقات عودة عضوية دولة ليبيا بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع السفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمقر الوزارة، وبحضور مستشار الوزير ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس المكتب الإقليمي للمجلس بدولة ليبيا ومندوب المجلس الرئاسي، وذلك لمناقشة معوقات عودة عضوية دولة ليبيا بالمجلس وتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة.

واستعرض اللقاء خطة عمل المجلس ودوره في المساهمة بخطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق من خلال الاتفاقيات المبرمة بين المجلس والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة والهيئات الدولية المهتمة بالاستثمار والتجارة في دولة ليبيا، والعمل على تدريب ودمج الشباب وخلق فرص عمل مناسبة لهم من خلال مركز التدريب والبحوث الاستشاري التابع للمجلس ودعم قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتعزيز دوره في تنمية المكانية وتحقيق التنوع الاقتصادي.

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