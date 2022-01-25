مكتب الزراعة ببلدية بنغازي يهدي دورة مجانية للمهتمين بالزراعة 

بنغازي 25 يناير 2022 (وال) _ نظم وأشرف ” مكتب البستنة” بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية بنغازي، دورة مجانية في مجال (تقليم أشجار الفاكهة )، والتي استهدفت المهتمين بزراعة وانتاج أشجار الفاكهة.

واشتملت الدورة على الجانب النظري والعرض المرئي، إلى جانب العمل الميداني بإشراف خبراء مختصين في البستنة، حيث شارك في هذا العرض المنوع كلا من المهندس “عوض الحداد” والمهندس ” ادريس المغربي”.

وأثنى مكتب الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ببنغازي على دور مؤسسة “بنغازي الأمل”، ومشتل “حدائق الفردوس ” على مساهمتهم في نجاح الدورة”، وتشجيع المهتمين ومن لهم عناية بزراعة أشجار الفاكهة في بلدية بنغازي. (وال _ بنغازي) ع م / ه ع

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