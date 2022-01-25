“العابد” يبحث مع السفير السعودي تطوير قطاع النفط والغاز

بحث وزير النفط والغاز المكلف علي العابد، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر؛ التعاون بين البلديْن في مجال النفط والمعادن، وتحسين قطاع الطاقة.

وناقش “العابد”، في الاجتماع الذي عُقد الاثنين في طرابلس بمقر الوزارة؛ إمكانية الاستفادة من التجربة السعودية في تنظيم العمالة الوافدة، وتطوير سوق العمل للمجالات كافة؛ لخلق التوازن بين الباحثين والعمالة الماهرة الوافدة.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد كلّف علي العابد على رأس وزارة النفط الغاز مؤقتًا إلى جانب منصبه كوزير للعمل حتى عودة وزير النفط محمد عون من إجازته.

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