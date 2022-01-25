«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 25 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 25 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5902 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1906 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1858 دينار، والليرة التركية 0.3414 دينار، والدولار الكندي 3.6321 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2237 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2497 دينار، والدينار التونسي 1.5867 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4938 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 25 يناير 2021: