الاندبندنت تكشف عن خسائر العملات الرقمية في العالم ..والبنوك المركزية في حالة تقلب

ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية أمس الأحد إن عملة “بيتكوين” فقدت ما يقرب من نصف قيمتها منذ أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي مع استمرار انخفاض أسعار العملات المشفرة حيث تتطلع الاقتصادات الكبرى إلى الحد من شعبيتها المتزايدة.

وأضافت الصحيفة إن السوق شهد بداية صادمة لهذا العام حيث طالت الخسائر جميع العملات الرقمية التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي وتأتي هذه الخسائر مع استمرار شعور المستثمرين بالقلق من الأزمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وعلى رأسها أزمة التضخم المرتفع.

حيث يدفع ارتفاع التضخم العالمي وبلوغه مستويات قياسية، جميع البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تشديد السياسة المالية والنقدية، ما يعني رفع أسعار الفائدة التي تعد أحد أوجه الاستثمار المهمة في ظل حالة التقلب القائمة ولا يوجد ما يشير إلى انتهائها على المدى المتوسط والقريب.

وأوضحت الصحيفة في الوقت نفسه تواصل الحكومات اتخاذ إجراءات صارمة ضد سوق العملات الرقمية المشفرة .

“بيتكوين” تحصد أكثر من 40 في المئة من الخسائر

البيانات التي أعدتها “اندبندنت”، تشير إلى أن الخسائر الإجمالية للسوق بلغت نحو 1558.1 مليار دولار منذ أعلى مستوى سجلته في منتصف تداولات نوفمبر الماضي حيث تراجعت القيمة المجمعة بنسبة 48.7 في المئة بعدما هوت من مستوى 3200 مليار دولار إلى نحو 1641.9 مليار دولار في الوقت الحالي.

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة “بيتكوين”، الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية ومنذ أعلى مستوى سجلته العملة في نوفمبر الماضي، فقد تراجعت بنسبة 47.8 في المئة فاقدة نحو 32705 دولارات بعدما نزل سعرها من مستوى 68354 دولاراً إلى نحو 35649 دولاراً وفقا للصحيفة .

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة “بيتكوين”، الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية ومنذ أعلى مستوى سجلته العملة في نوفمبر الماضي، فقد تراجعت بنسبة 47.8 في المئة فاقدة نحو 32705 دولارات بعدما نزل سعرها من مستوى 68354 دولاراً إلى نحو 35649 دولاراً وفقا للصحيفة .

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