وزير الصحة يؤكد دعمه للمختبرات المرجعية باعتبارها إحدى أدوات الأمن القومي

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «علي الزناتي» اليوم الثلاثاء ، مع مسؤولي المختبرات المرجعية في ليبيا.

تناول الاجتماع مناقشة آليات دعم وتعزيز مخزون الدم وتوفير الاحتياجات العاجلة للمختبرات، كما استعرض مسؤولو المختبرات في مناطق طرابلس والزاوية والشاطيء والرجبان التقارير الدورية عن عمل المختبرات، وكذلك إحصائيات المترددين، وذلك في ظل الازدحام الذي شهدته المختبرات، من قبل المستفيدين من مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدعم الزواج ومساندة الشباب، للحصول على شهادات الفحص الطبي الخاصة بالزواج.

وفي ختام الاجتماع أكد “الزناتي” على دعم وزارة الصحة للمختبرات المرجعية باعتبارها إحدى أدوات الأمن القومي، معرباً عن حرص الوزارة على اعتماد سياسات وطنية موحدة للمختبرات الطبية، وتوحيد الأجهزة بالمختبرات المرجعية.

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