“المركزي” يكشف عن النشرة الاقتصادية للربع الثالث من 2021

بعد تأخير دام لأشهر؛ أصدر مصرف ليبيا المركزي نشرته الاقتصادية عن الربع الثالث من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الجديدة ارتفاع معدل التضخم العام لأعلى مستوى له منذ ديسمبر 2018 مسجلا 3,4% مقابل 2,4% قبل 3 سنوات فيما بلغت نسبة التضخم العام 1,3% في الربع الثاني و2,4% في الربع الأول من العام 2021.

ودفع ارتفاع نسب التضخم مراقبون للتساؤل عن نجاح إجراءات مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف امام سلة العملات الرئيسية اذ تراجعت قيمة الدينار امام الدولار في يناير 2021 بنسبة 300% مسجلا نحو أربعة دنانير ونصف بدلاً عن دينار وأربعين قرشًا قبل ذلك، في محاولة من إدارة المصرف لمعالجة تشوهات السياسة النقدية إلا أن مهتمين بالشأن الاقتصادي رأوا أن الأوضاع تسير نحو أسوأ مما كانت عليه، تزامنًا مع ارتفاع الإنفاق الحكومي.

وتراجعت العملة المحلية المتداولة خارج القطاع المصرفي إلى 33 مليار و300 مليون مقابل 34 مليارًا و 374 مليونًا في الربع الثاني من العام ذاته، فيما أشارت المعلومات الحديثة الصادرة عن المصرف المركزي إلى تراجع الودائع تحت الطلب، مسجلة 73 مليارًا و 783 مليون دينار.

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