الدبيبة يبحث سبل التعاون التجاري وتسهيل حركة تبادل السلع مع تشاد

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالعاصمة التشادية انجامينا مع باهيمي باداكي البرت رئيس الوزراء التشادي ووزير الخارجية مح زين شريف .

وتناول اللقاء تعزير التعاون الأمني ووضع آليات للمتابعة الدقيقة وتأمين تدفق المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب

وأكد الرئيس على دعم التعاون الامني بين من خلال الدويات الصحرواية المشتركة واقامة الدورات وبناء القدرات .

وطالب الرئيس في هذا الصدد المجتمع الدولي للقيام بواجباته في دعم الجهود المبذولة من قبل البلدين للسيطرة على الحدود التي اصبحت ملاذ للجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة والمهربين.

وأوضح أن مُعالجة هذه الأزمات لا يجب أن يقتصرعلى الحلّ الأمني وحده فالمُقاربة الأمنية وحدها لا تكفي داعيًا في هذا الإطار إلى العمل على إنشاء لِجان مُشتركة تَضُم خُبراء من البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية لتحديد الأولويات المُشتركة.

ووضع من جانبه الآليات التنفيذية لها وبحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة تبادل السِلع وإمكانية إستفادة تشاد من الموانيء الليبية بِما يُعزز تحقيق الشراكة والإندماج الإقتصادي الحقيقي بين البلدين ،

وأشار إلى أن شق الطرُق وإنشاء شركات نقل مشتركة مساهمة يتم تشجيعها لِزيادة حجم التبادل التجاري.

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