وزارة التجارة والصناعة المصرية: صادراتنا لليبيا ارتفعت بنسبة 64.5% في2021

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية “نيفين جامع” إن الصادرات المصرية لليبيا بلغت 938 مليون دولار، مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 64.5%.

وأشارت الجامع خلال لقائها وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية سلامة الغويل، إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الـ9 عالمياً من الصادرات المصرية، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع ليبيا في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لافتا إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة.

وأضافت “الجامع” أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا ملموسًا بين البلدين في المجال الصناعي يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي لاستعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي وفقا لصحيفة الدستور المصرية.

وفي ذات السياق أكد وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية سلامة الغويل، حرص ليبيا على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري.