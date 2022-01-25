السودان يعتزم رفع أسعار الطاقة المدعومة

يعتزم السودان رفع أسعار الطاقة المدعومة، وذلك وفق إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جاري.

وقال وزير الطاقة والنفط المكلف محمد عبد الله، في تصريحات صحافية لـ”رويترز”، أن تغيير الأسعار الجديدة يتضمن خفض الدعم في المتوسط إلى 69% من أصل 95%.

وأضاف “عبد الله”، في تصريحاته، أن الحكومة تسعى لإطلاق مشروعات استثمارية بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، رغم صعوبة الدعم.

جديرٌ بالذكر أن قطاع الكهرباء في السودان يعاني من الإهمال لعقود طويلة، فضلاً عن صعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، الأمر الذي ساهم، بدوره، في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

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