أسعار النفط ترتفع بفعل توقعات اقتصادية قوية

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات بمستويات طلب قوية على الخام، مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.12% إلى 84.43 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.01% إلى 87.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات شبكة “CNBC”.

وإلى جانب التوقعات، ما يزال المستثمرون قلقين من تأثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا على إمدادات الطاقة إلى الأسواق، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات أن يُمهد الاجتماع لبدء رفع الفائدة.

