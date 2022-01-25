ليبيا تستعد لإنعقاد اجتماع ليبي إيطالي لتفعيل عدة قطاعات أهمها الكهرباء

التقى وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عمر كتي، اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية إيطاليا جوزيبي بوتشينو وتم خلال اللقاء استعراض آخر التحضيرات لإنعقاد الاجتماع الثاني للجنة الليبية الإيطالية المشتركة الشهر القادم والتي سيتم خلالها تفعيل العديد من مذكرات التفاهم في عدة قطاعات من أهمها الكهرباء والمواصلات .

وأكد كتي على ضرورة عودة الشركات الإيطالية لإستكمال تنفيذ مشروع الطريق الساحلي وخاصة القاطع إمساعد المرج ،بالإضافة إلى إستكمال أعمال إعادة بناء مطار طرابلس الدولي مما سيسهم في عودة طيران الشركات العالمية إلى ليبيا.

كما شدد كتي على أهمية أن تقوم إيطاليا بدورها في مساعدة الدولة الليبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وخاصة بعد توقعات بزيادة أعداد المهاجرين نتيجة لعدم إستقرار الأوضاع في بعض دول المصدر .

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