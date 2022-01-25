رئيس “الوطنية للنفط” يبحث مع إدارة “ريبسول” الإسبانية برامج التنمية للعام 2022

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع مدير عام شركة ريبسول الإسبانية/ فرع ليبيا “سيميوني سيمنا ” برامج التنمية المستدامة المستهدف تنفيذها بمناطق العمليات للعام 2022م.

عقد اللقاء بمقر المؤسسة في طرابلس بحضور عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج أبوالقاسم شنقير،وأطلع خلاله صنع الله على نشاطات الشركة ضمن اختصاصها.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أكد مصدر لـ 218 في وقت سابق أن الفرق الفنية في حقل الشرارة النفطي نجحت في رفع الإنتاج اليومي للحقل من 230 ألف برميل يومياً إلى 275 ألف برميل.

يذكر أن شركة ” ريبسول ” استأنفت في شهر نوفمبر من العام الماضي برامجها في عمليات الحفر التطويري، الذي كان متوقفاً منذ 7 سنوات بمنطقة التعاقد بحقل الشرارة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية