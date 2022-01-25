القابضة للاتصالات تجتمع لمناقشة سرعة استكمال إعداد الخطط التشغيلية للشركات والإنتهاء من الميزانيات التقديرية

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المكلف “رجب محمد خليل” اليوم الثلاثاء، مع رؤساء مجالس إدارة الشركات.

تناول الاجتماع مناقشة بأن شركات الشركة القابضة للاتصالات هي شركات حكومية مساهمة وخططها الإستراتيجية للقطاع متناغمة مع توجه الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كامل أنحاء البلاد، إلى جانب التأكيد على ضرورة المحافظة على الإستقرار الإداري وانتظام الأوضاع القانونية للشركة القابضة للاتصالات وشركاتها التابعة على نحو يضمن استمرار تقديم الخدمات وتطوير الشبكات.

وكذلك مناقشة سرعة استكمال إعداد الخطط التشغيلية للشركات والإنتهاء من الميزانيات التقديرية تمهيداً لعقد الجمعيات العمومية للشركات، بالإضافة إلى العمل على استكمال إعداد القوائم المالية بالتنسيق مع ديوان المحاسبة كمراجع خارجي وعرض نتائج نشاط الشركات والافصاح عنها في تقارير معلنة وفق قواعد الشفافية والافصاح والحوكمة الرشيدة، والتكامل بين شركات القابضة للاتصالات وشركات القطاع الخاص في تقديم خدمات الاتصالات عل نحو يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة المتكافئة، وأيضاً التأكيد على التكاملية في النشاط بين الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات وأن يكون هدف الجميع التوسع الافقي في جميع أنحاء ليبيا وتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين في مختلف المناطق على حد سواء.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية متابعة الخطط الاستراتيجية للشركات وتوافقها مع الخطة الطموحة للشركة القابضة للاتصالات.

وفي الختام خلصُ الحضور إلى جاهزية الخطة الإستراتيجية للشركات وأن مشروع الميزانيات التقديرية في مراحل الإعداد النهائية تمهيداِ لاعتمادها ضمن اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المزمع عقدها خلال الشهر القادم بعد استصدار الموافقات اللازمة من حكومة الوحدة الوطنية.

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