أوجلة| تفعيل قسم المخالفات بمكتب الحرس البلدي بالمدينة

أوجلة 25 يناير 2022 (وال)- عُقد بمقر ديوان المجلس البلدي أوجلة اليوم الإثنين، اجتماعا ضم وكيل ديوان البلدية المكلف رمضان بترون، مع رئيس جهاز الحرس البلدي أوجلة المقدم محمد عقيلة، بحضور رئيس قسم الإيرادات المحلية بالبلدية السنوسي أعمورة.

الاجتماع يبهدف إلى تسليم إيصالات الإيرادات المحلية لمكتب الحرس البلدي ببلدية أوجلة، وذلك لتفعيل قسم المخالفات بالمكتب، بالإضافة لمناقشة الآليات المتبعة لرصد المخالفات وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية،آخر مستجدات العمل داخل البلدية بشكل عام. (وال) أ ف/ ر ت

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