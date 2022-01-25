توزيع 605 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عدة فروع

قام مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي اليوم الثلاثاء بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس” كورونا”، على الفروع بحضور أمين المخزن عبدالمنعم العوزي، وعدد من المختصين، حيث تسلم فرع المنطقة الوسطى عدد”128.360 ألف جرعة من اللقاح الصيني نوع ” Sinopharm” جرعة أولى وثانية، وعدد 29.000 ألف جرعة من اللقاح الأمريكي ” pfizer “.

كما استلم كذلك فرع المنطقة الشرقية عدد 283.700 ألف جرعة أولى وثانية من اللقاح الصيني “Sinopharm” ، واستلمت إدارة الخدمات الصحية طرابلس التابعة لفرع الغربية عدد 164.360 ألف جرعة من اللقاح الصيني “Sinopharm” جرعة أولى وثانية.

وأكد العوزي على أنه جاري التنسيق لإرسال شحنة لفرع فزان، واستمرار الجهاز في توزيع اللقاح على الفروع حتى يصل لمستحقيه في كل مناطق ليبيا.

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