اقتصاد

توزيع 605 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عدة فروع

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي اليوم الثلاثاء بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس” كورونا”، على الفروع بحضور أمين المخزن عبدالمنعم العوزي، وعدد من المختصين، حيث تسلم فرع المنطقة الوسطى عدد”128.360 ألف جرعة من اللقاح الصيني نوع ” Sinopharm” جرعة أولى وثانية، وعدد 29.000 ألف جرعة من اللقاح الأمريكي ” pfizer “.

كما استلم كذلك فرع المنطقة الشرقية عدد 283.700 ألف جرعة أولى وثانية من اللقاح الصيني “Sinopharm” ، واستلمت إدارة الخدمات الصحية طرابلس التابعة لفرع الغربية عدد 164.360 ألف جرعة من اللقاح الصيني “Sinopharm” جرعة أولى وثانية.

وأكد العوزي على أنه جاري التنسيق لإرسال شحنة لفرع فزان، واستمرار الجهاز في توزيع اللقاح على الفروع حتى يصل لمستحقيه في كل مناطق ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك