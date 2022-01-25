هالة السعيد: مصر تعتزم خصخصة شركة كل شهر

أفادت وزيرة التخطيط في مصر “هالة السعيد” إن بلادها تعمل على المضي في بيع حصص شركات مملوكة للدولة، كل شهر أو شهرين وستضع قريباً قائمة بقطاعات الاقتصاد المختلفة التي ستُفتح أمام الاستثمار الخاص.

وأظهر الطرح العام الأولي لشركة إي-فاينانس للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي، رغبة قوية لدى المؤسسات الاستثمارية العائدة إلى السوق بعد غياب طويل- وفقاً لتصريح الوزيرة.

وتحدثت “السعيد” عن اختيار الشركات المناسبة التي يمكن أن تجذب المؤسسات الاستثمارية ومستثمري القطاع الخاص الجادين وتساعد في نفس الوقت في تعظيم سوق رأس المال في مصر والمستهدف تخصيص شركة كل شهر أو كل شهرين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر حددت في عام 2018 م ، 23 شركة مملوكة للدولة لخصخصتها لكن كل عمليات البيع تقريباً تأجلت لأسباب من بينها اضطراب السوق المرتبط جزئيا بجائحة كورونا.

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