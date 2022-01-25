وزير المواصلات يبحث مع البلدي طبرق تنفيذ مشروع صيانة “طريق التسليح”

طرابلس 25 يناير 2022 (وال)- بحث وزير المواصلات والنقل محمد سالم الشهوبي، مع وفد من المجلس التسييري لبلدية طبرق؛ آخر المستجدات للقرارت الصادرة لصالح بلدية طبرق المستهدفة بمشاريع عودة الحياة الخاصة بصيانة طريق التسليح خلال الفترة السابقة والجاري التعاقد عليها حاليًا.

وأصدر وزير المواصلات تعليماته العاجلة بضرورة إحالة كافة المستندات الخاصة للتعاقد على طريق التسليح وبعض المشاريع الأخرى الصادر بحقها قرار رقم 798 لسنة 2021 م بشكل عاجل، مؤكدا على تفهم الوزارة لمعاناة بلدية طبرق؛ حيث قام بالإيعاز للأذرع التنفيذية التابعة للوزارة بسرعة إحالة الإجراءات إليه.

وتعهد الوزير باتمام وإصدار القرارات والموافقات اللازمة، لإبرام العقود لكافة المشاريع المذكورة بالقرار المشار إليه، كما قام بالتواصل مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، وبإحالة الموقف التعاقدي لهذه المشاريع الهامة والتي تتسم بالطابع الإستعجالي. (وال) أ ف/ ر ت

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