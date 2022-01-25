تعرف على أسباب القبض على وزير الصحة

وجه نائب النيابة بمكتب النائب العام “عباس أبو العز” مراسلة إلى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بشأن التحقيقات الجارية في التقرير المقدم من قبل رئيس ديوان المحاسبة بخصوص المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية.

حيث طالب “أبو العز” بعدم السماح إلى وزير الصحة “علي الزناتي” والوكيل “سمير كوكو” بالمغادرة لأي جهة داخلية أو دولية إلا بعد مراجعة مكتب النائب العام.

حيث تم اليوم القبض على وزير الصحة أثناء مغادرته مطار معيتيقة الدولي من قبل قوة الردع وبآمر من النائب العام .

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