نائب الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي مدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية

طرابلس 25 يناير 2022 (وال)- التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، مدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية جلال الشاردة، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الشركة، وسُبل الرفع من مستوى أدائها.

وأثنى السيد النائب على الشركة التي استطاعت طيلة العقود الماضية، المحافظة على جودة خدماتها للمسافرين، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل إقتدار. (وال) ح س/ ر ت

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