وزارة التخطيط تبحث النتائج التي توصلت إليها اللجنة المتعلقة بحصر المشروعات في بعض القطاعات

عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني الخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (270) اليوم الثلاثاء اجتماعاً ، وذلك برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية “محمد يوسف الزيداني”، وبحضور كلا من وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان ومستشارين الوزارة ومدير إدارة الميزانية والمتابعة وعدد من رؤساء الأقسام بإدارة الميزانية ومدير إدارة جدوى المشروعات.

كما تم استعراض المحضر السابق وتم إعتماده، وكذلك التطرق إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة المتعلقة بحصر المشروعات في بعض القطاعات، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة والجهات ذات العلاقة وبعد المناقشة المستفيضة الخاصة، بذلك تم تكليف رؤساء الأقسام بإدارة الميزانية والمتابعة بدراسة المشروعات المستهدفة في مطابقتها لمنشور وزارة التخطيط رقم (4) لسنة 2021م.

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