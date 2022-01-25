مصير تسوية المرتبات ..على طاولة اللجنة المكلفة بالتواصل مع إدارة الميزانية

اجتمعت اليوم اللجنة المكلفة بالتواصل مع إدارة الميزانية لتسوية مرتبات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمعيدين والمدربين التابعين لوزارة التعليم التقني والفني.

تناول الاجتماع النظر في عدد (13) معاملة واردة من البريد الكتروني من المعاهد التقنية العليا والكليات التقنية ومراجعة المستندات والنماذج المحالة للتأكد من مطابقتها مع مطالبات اللجنة.

وتم خلال الاجتماع إرسال الملاحظات لعدد من المعاهد والكليات التقنية العليا لإستكمال النواقص ومراسلة الآخرين لإرسال النسخة الورقية المعتمدة حتى تتمكن اللجنة من إجراءات التعديل بوزارة المالية.

وناشد رئيس اللجنة المعاهد والكليات التقنية العليا للإسراع في احالة النماذج الخاصة بالعاملين التابعين لمؤسساتهم لإتمام عملية التسوية.

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