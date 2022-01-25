“النقد الدولي” يخفض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي لسنة 2022 إلى4.4%

عدل صندوق النقد الدولي من تقديراته بشأن نمو الاقتصاد العالمي للسنة الحالية مرجحاً انخفاضها الى 4.4٪‏ مقابل 4.9% خلال توقعات أكتوبر الماضي.

وكشف الصندوق – بحسب بيانات حديثة كشف عنها الثلاثاء- أن خفض التوقعات للنمو كان بسبب تراجع التقديرات الخاصة باقتصادات الولايات المتحدة الأمريكية والصين مرجعاً ذلك لعدد من الأحداث الدولية أبرزها ارتفاع التضخم العام في كلا البلدين وأزمة سلاسل التوريد وسرعة انتشار المتحور أوميكرون إلى جانب التضخم العام في ارتفاع أسعار الغاز.

و أشارت التقديرات إلى إمكانية استمرار هبوط النمو العالمي في السنة المقبلة لتستقر عند 3.8%.

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