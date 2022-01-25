“العابد” يناقش مع صنع الله عدداً بالمواضيع الخاصة بقطاع النفط

عقد وزير النفط والغاز المكلف “علي العابد” اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” .

تناول الاجتماع عدد من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية .

وقام صنع الله بتقديم شرح واضح عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية والتحديات التي تقف عائقاً أمام تطوير الأعمال بالمؤسسة والشركات النفطية في ربوع البلاد.

وأكد العابد من جهته على ضرورة التنسيق لحلحة الصعاب لما يمثله قطاع النفط من أهمية ، كونه المورد الأساسي الأول للاقتصاد الوطني .

وتطرق الاجتماع إلى سبل توفير الميزانية لذلك وتم اطلاع العابد على الموقف التنفيذي لمصفاة الجنوب لتكرير النفط ومصنع انتاج الغاز المنزلي والذي تأخر لعقود .

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق و دعم الجهود بين الوزارة والمؤسسة والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع الحساس.

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