خاص.. مصادر تكشف لصدى تمديد حبس وزير الصحة إلى ثلاثة أيام

كشفت مصادر خاصة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن تمديد حبس وزير الصحة “علي الزناتي” وذلك لمدة ثلاثة أيام .

حيث تم اليوم القبض على وزير الصحة من قبل قوة الردع الخاصة بآمر من النائب العام ، حيث كشفت مصادرنا بوزارة الصحة أن الوزير كان متجهاً إلى مطار معيتيقة للسفر وتم فقدان الإتصال به من هناك .

حيث أن حبس وزير الصحة يرجع إلى تقرير ديوان المحاسبة والتي كشفت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً تفاصيله حيث قال بأن التقرير من ضمن مخرجات اللجنة المشكلة لفحص ومتابعة مخصصات ميزانية الطوارئ لوزارة الصحة فمن ضمن المخالفات تكليفات توريد مصانع الاكسجين بالاضافة لعدم وجود إجراءات تنظم العمل مثل اعداد الإحتياج والمواصفات الفنية ودراسة العروض .

وتابع بالقول: للأسف تبين الإرتفاع الغير مسبوق في الأسعار من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنعة والتي تبين من خلالها القيمة الحقيقية والفعلية لأسعار المصانع الموردة من خلال التكليفات الصادرة عن الوزارة والتي تضخمت بنسب كبيرة تتجاوز 500‎%‎ أي خمس وست اضعاف التكلفة الفعلية .

بالإضافة للعديد من المخالفات تخص التصرف بمخصصات هذا البند ولازالت العديد من الملفات طور التجهيز توطئة للإحالة لمكتب النائب العام بحسب المصدر.

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