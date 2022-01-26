البوسيفي يحذر: شرط هام لصرف منحة الزوجة والأبناء

حذر رئيس منظومة منحة الزوجة والأبناء علي البوسيفي، من أنه “إذا لم يؤكد صاحب الطلب بعد التسجيل في منظومة منحة الزوجة والأبناء فلن تصرف له”.

وقال “البوسيفي” في تصريحات اعلامية، إن “78 ألف مواطن دخلوا على منظومة التسجيل بمنحة الزوجة والأبناء وسجلوا بياناتهم”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد أصدر في 15 يناير الجاري، تعليمات إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإحالة منحة الأبناء المقررة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إلى حسابات المستفيدين.