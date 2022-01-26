وزارة التجارة والصناعة المصرية: 64.5% زيادة حجم الصادرات إلى ليبيا في2021

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية “نيفين جامع” إن السوق الليبية تعد إحدى أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في 2021 حيث احتلت المرتبة الـ9 عالميا بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار في 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5%.

وأشارت “جامع” في لقاء لها مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاونا ملموسا بين البلدين فى المجال الصناعي، يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي.

من جانبه أكد “الغويل” أن ليبيا تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري.

وشدد “الغويل” على أهمية ترجمة المواقف المشتركة إلى مشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على ليبيا ومصر، مؤكدا ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” لليبيا خلال شهر أبريل من العام الماضي.

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