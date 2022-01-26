«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 26 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 26 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5894 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1883 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2012 دينار، والليرة التركية 0.3402 دينار، والدولار الكندي 3.6438 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2235 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2495 دينار، والدينار التونسي 1.5854 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4937 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 26 يناير 2021: