خاص: فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى وصول 50 مليون إلى مطار بنينا ببنغازي .. تابع التفاصيل

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات شحنة سيولة بقيمة 50 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي لفروع مصرف الوحدة .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية تستمر الرحلات الجوية بشكل منتظم إلى كافة مناطق ليبيا وتمكين فروع المصارف من تلبية احتياجات العملاء من السيولة بعد الشروع في صرف مرتبات شهري نوفمبر و ديسمبر و البدء في صرف علاوة الابناء ،

ويؤكد فريق السيولة أنه يعمل بالتنسيق مع إدارات المصارف لفتح فروعها بشكل منتظم .

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