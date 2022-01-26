أسعار القمح العالمية تواصل ارتفاعها.. مسجلةً أرقامًا قياسية

ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها خلال شهرين؛ متأثرةً بتوتر العلاقات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا، إذ تمثل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث شُحنات القمح والشعير العالمية.

وارتفع سعر القمح القياسي بـ3.5% إلى 8.2875 دولاراً للبوشل، وهو أعلى سعر له منذ أواخر نوفمبر.

من جهتها، تسعى مصر لتخفيض استيرادها من القمح إلى أكثر من خمسة ملايين وثلاثمائة ألف طن خلال العام الجاري.

على الجانب المحلي؛ صرّح رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة لـ”218″، في وقت سابق، بأن أسعار الدقيق الممتاز ارتفعت بما نسبته 50 % بالمقارنة مع ديسمبر الماضي، مضيفًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من الدقيق خارج سيطرة وزارة الاقتصاد.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا إثر بشكل واضح على السوق المحلية.

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