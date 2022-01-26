“الشنطي” يبحث آلية لتوريد وتوزيع الأعلاف على المربين

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان محمد الشنطي’’ اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ‘‘ياسين الأبيض’’ مدير عام الشركة العامة للمطاحن والأعلاف ‘‘جمال الجويلي’’ رئيس الاتحاد العام للفلاحين والمربين ‘‘أحمد أبوحلالة’’، وأعضاء عن اللجنة المركزية لمتابعة توريد وتوزيع الأعلاف.

تناول الاجتماع مناقشة الآلية الجديدة المقدمة من ديوان المحاسبة لتوريد وتوزيع أعلاف المواشي في السوق المحلي، التي تقضي بسداد هامش الدعم بواقع 50% من سعر البيع، بدل آلية سابقة يدعمها المربين رأت بأن يكون تقديم الأعلاف بشكل مجاني، إلى جانب المخاوف التي أبداها المربون للحصول على الأعلاف من السوق، وكيفية ضمان آلية وصول مناسبة تبدد هذه المخاوف.

حيث تم إقتراح قيام الشركات الخاصة وشركة المطاحن والبلديات بتوزيع الأعلاف على المربين، إلى جانب تناول مسألة استيراد الأعلاف من الداخل عبر الشركات الخاصة، بدل استيرادها من الخارج، لما يحققه من شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، والتي تضمن إنجاح مثل هذه البرامج.

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