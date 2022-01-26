تعاون “ليبي- تونسي” في مجال الأقطاب الصناعية

اطلع وفد من وزارة الصناعة والمعادن، برئاسة المستشار الفني للوزارة خالد الزايدي، رفقة عدد من موظفي ديوان الوزارة؛ على تطورات التجربة التونسية في مجال الأقطاب الصناعية التكنولوجية.

والتقى الوفد الوزاري، خلال زيارته التي شملت برج السدرية وسوسة والمنستير الفجة والغزالة النحلي وقابس وجرجيس، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة القنجي، التي أكدت على ضرورة التكامل والبدء في برامج عمل مشتركة لصالح البلديْن.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن الاستفادة من التجارب الصناعية في دول الجوار؛ بهدف استنساخها محليًا للدفع بعجلة الاقتصاد المحلي، عبر إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة.

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