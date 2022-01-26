اقتصاد

توقيع اتفاقية لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع لبنان والأردن وسوريا اتفاقية تعاون؛ لنقل الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان، عبر الشبكة الكهربائية في سوريا.

وتزوّد الاتفاقية المُوقعة في بيروت، لبنان بنحو 150 ميغاوات من الكهرباء وذلك من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، و 250 ميغاوات في باقي الأوقات، مع دراسة إمكانية زيادة كميات الطاقة.

وأكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في تصريحات صحافية، أن اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، إذ من المنتظر الحصول على التمويل خلال الشهرين المقبلين.

وشارك في توقيع الاتفاقية، وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل.

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قناة 218 الليبية

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