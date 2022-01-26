ديوان وزارة الصناعة بالمنطقة الشرقية يناقش مخصصات الباب الثاني من الميزانية التي تم استلامها مؤخراً من قبل المراقبات

اجتمع رئيس ديوان وزارة الصناعة بالمنطقة الشرقية “عبدالكريم الحضيري”، بجميع مراقبات الصناعة بالمنطقة الشرقية، وبحضور مراقبي الصناعة بالمنطقة .

تناول الاجتماع مناقشة مخصصات الباب الثاني من الميزانية التي تم استلامها مؤخراً من قبل المراقبات، وكذلك ضرورة التنسيق مع المراقبات المالية بالبلديات لضمان إيداع هذه المخصصات في أسرع وقت ممكن، إلى جانب إمكانية تعلية بعض البنود بالباب الثاني والتي يوجد عليها التزامات مالية وذلك قبل قفل السنة المالية 2021 لإمكانية الإستفادة من هذه المخصصات وفق نماذج التبويب المعتمدة.

وتطرق الاجتماع إلى تفعيل دور اللجان المشكلة بالمراقبات وضرورة تقديم تقاريرها السنوية في أسرع وقت ممكن ومنها لجان شؤون العاملين بالمراقبات ولجان الحصر ولجان الجرد، إضافة إلى التقرير السنوي العام لنشاط المراقبة، وآلية عمل السجل الصناعي بالمراقبات والمشاكل والصعوبات التي تواجه المراقبات بشكل عام ووضع حلول لها وذلك وفق توجيهات وزارة الصناعة والمعادن الصادرة بالخصوص.

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