“العابد” يبحث المشاكل التي تواجه عمل جهاز حرس المنشآت النفطية

عقد وزير النفط والغاز المكلف “علي العابد” اليوم الأربعاء اجتماعاً مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية “علي الديب”، بمقر الوزارة بطرابلس، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمشاكل التي تواجه عمل الجهاز .

حيث قدم “الديب” خلال الاجتماع لمحة عن مكونات الجهاز وآلية عمله في الحراسة والتأمين والحماية لمختلف المواقع والمؤسسات النفطية والفروع التابعة له، مطالباً بتعاون الجهات المعنية في توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لتسيير الدوريات البحرية والبرية، من أجل استمرار عمل الجهاز في جميع المواقع النفطية بنفس الوتيرة التي نجحت في إعادة الاستقرار والأمن لكل المنشآت النفطية .

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