“صنع الله” يبحث أوجه التعاون مع شركة شحات للتوكيلات الملاحية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء مع رئيس لجنة إدارة شركة “شحات” للتوكيلات الملاحية عبدالله التومي، ومدير فرع الشركة بطرابلس أحمد حمى، ومدير الإدارة المالية بالشركة جهاد الجهاني، ومدير الشؤون الإدارية بالشركة عبد الحميد الشلماني، ومدير فرع الشركة بالزويتينة عبد الناصر الشريف.

تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون ذات الإهتمام المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “شحات” للتوكيلات الملاحية، كما تطرق الحضور لأعمال الشركة باعتبارها شركة مملوكة للدولة الليبية، وما تمتاز به من خبرة في مجال الأعمال الملاحية، حيث أكد رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة على دعمهم الكامل لها وإعطائها الفرصة في الحصول على توكيلات بحرية والإستفادة من خبرتها الطويلة في هذا المجال دعماً للشركات الوطنية.

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