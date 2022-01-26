“صنع الله” يبحث أوجه التعاون مع شركة شحات للتوكيلات الملاحية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء مع رئيس لجنة إدارة شركة “شحات” للتوكيلات الملاحية عبدالله التومي، ومدير فرع الشركة بطرابلس أحمد حمى، ومدير الإدارة المالية بالشركة جهاد الجهاني، ومدير الشؤون الإدارية بالشركة عبد الحميد الشلماني، ومدير فرع الشركة بالزويتينة عبد الناصر الشريف.
تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون ذات الإهتمام المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “شحات” للتوكيلات الملاحية، كما تطرق الحضور لأعمال الشركة باعتبارها شركة مملوكة للدولة الليبية، وما تمتاز به من خبرة في مجال الأعمال الملاحية، حيث أكد رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة على دعمهم الكامل لها وإعطائها الفرصة في الحصول على توكيلات بحرية والإستفادة من خبرتها الطويلة في هذا المجال دعماً للشركات الوطنية.
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