لجنة حصر المشروعات تعقد اجتماعها الثاني

عقدت لجنة حصر المشروعات اجتماعها الثاني، برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية، محمد يوسف الزيداني.

واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة والجهات ذات العلاقة بتكليف رؤساء الأقسام بإدارة الميزانية والمتابعة بدراسة المشروعات و مطابقتها لمنشور وزارة التخطيط، بشأن استكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة.

يُشار إلى أن وزير التخطيط، فاخر بوفرنة، كان قد أصدر منشورًا، في ديسمبر الماضي، بشأن استكمال تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل الحكومة، بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، مؤكدًا فيه على ضرورة موافقة ديوان المحاسبة على العقود التي تفوق قيمتها خمسة ملايين دينار.

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