“أبوهيسة” يتفق مع وزير الاقتصاد والتجارة على جملة من الأمور الهامة للقطاعين

عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه اليوم الأربعاء اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بديوان الوزارة.

وتم خلاله الاتفاق على إعداد الخارطة الاستثمارية في المجالات الصناعية والاقتصادية والإعداد للمؤتمر الاقتصادي الخاص بالجنوب الليبي، وعلى ربط المناطق الصناعية بالمناطق الحرة والخاصة لتشجيع تجارة العبور وتشكيل لجنة لحماية المنتجات والصناعات الوطنية.

وناقش الاجتماع أيضاً التجهيز لعقد لقاء مع البنوك وصناديق التمويل لوضع آليات إيجاد البدائل الصحيحة لتمويل المشروعات الاستثمارية والصناعية لخلق فرص عمل للباحثين على العمل.

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